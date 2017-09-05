Швец: Черчесов оставил приятные впечатления о себе, хороший тренер

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в интервью пресс-службе грозненского клуба поделился впечатлениями от дебюта в сборной России, а также о работе под руководством Станислава Черчесова. 24-летний Швец вышел на замену в контрольном матче с московским «Динамо» (3:0).
«Думаю, любой игрок мечтает попасть в национальную сборную, но, если честно, я об этом даже не думал. Только был сконцентрирован на играх за клуб и не ожидал, что так быстро это произойдёт. Рад, что это произошло. Будем работать дальше и, думаю, всё будет хорошо.
Атмосфера понятное дело другая. Тем более я в первый раз попал в сборную. Мне всё понравилось, всё на высшем уровне.
Я лично никого не знал, а так слышал обо всех игроках, потому что играем в одном чемпионате. Со всеми познакомился, обстановка была хорошая.
Черчесов поздравил всех с победой. Сказал, чтобы продолжали работать и что у всех есть шанс попасть ещё раз в сборную. Станислав Саламович пожелал нам удачи.
Приятные впечатления о себе оставил. Конечно, у него на первом месте дисциплина, строгий, где надо. На самом деле хороший тренер, мне понравилось.
Я вышел на 15 минут. Думаю, нормально отработал, сделал всё, что смог, старался. Были незабываемые эмоции. Очень рад, что дебютировал за сборную", — заявил Швец.