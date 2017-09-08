Почеттино — о жесте Алли: Дели не повезло, что камера поймала этот момент

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал инцидент с жестом полузащитника команды и сборной Англии Дели Алли в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Словакии (2:1).
В одном из эпизодов 21-летний футболист показал средний палец, что попало в телетрансляцию матча. Позже Алли извинился за свой жест и объяснил, что он был в шутку адресован партнёру по команде, защитнику Кайлу Уолкеру.
«Алли серьёзно прогрессировал по сравнению с прошлым сезоном, а его поведение образцовое. Этот жест был шуткой в адрес партнёра по команде. Ему не повезло, что этот момент поймала камера. Я не беспокоюсь по этому поводу. Думаю, СМИ раздули эту ситуацию. Это не проблема. Считаю, что он не должен получать наказание от ФИФА за этот жест», — цитирует Почеттино Goal.
Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».