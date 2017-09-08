Тысячи чилийцев планируют марш, выступая за расставание Алексиса с девушкой

Чилийские болельщики выразили обеспокоенность спортивной формой Алексиса Санчеса и выразили намерение собраться на марш, агитируя футболиста расстаться со своей девушкой Майтой Родригес. Фанаты полагают, что Санчес стал «слишком толстым» и создали специальную группу в «Фейсбуке», выразив готовность пройти по улицам Сантьяго с требованием к Алексису вернуться к холостяцкой жизни, пишет издание The Independent.
На странице в «Фейсбуке» в настоящий момент 55 тыс. участников, ещё 13 тыс. сообщили, что заинтересованы в участии в марше протеста, рассчитывая, что Санчес вернётся к своей оптимальной форме в преддверии чемпионата мира — 2018 в России.
Фото Майты Родригес можно посмотреть в её «инстаграме».