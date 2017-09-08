Перес: очень довольны Бэйлом, но не знаю, что произойдёт в следующем году

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил, что у руководства и тренерского штаба команды нет причин быть недовольными полузащитником Гаретом Бэйлом. В последнее время валлийский футболист неоднократно подвергался критике за свою игру, а СМИ не исключали, что «Королевский клуб» выставит его на трансфер.
«Бэйл – один из самых сильных игроков, имеющихся в нашем распоряжении. Предложений по футболисту от других клубов мы не получали. В данный момент в нашей команде на трансфер никто не выставляется. Но я не знаю, что произойдёт в следующем году. Бэйл выиграл в «Реале» много титулов, внеся свой вклад в победы. Так что он играл важную роль», — цитирует Переса Cadena Ser.