Наставник «Вердера» не согласился с упрёками Клаудио Писарро

Главный тренер бременского «Вердера» Александер Нури прокомментировал слова бывшего нападающего команды Клаудио Писарро. Перуанец выразил сожаление в связи с тем, что клуб решил не продлевать его контракт, признавшись, что надеялся на иное отношение.
«Я с готовностью позвоню Клаудио, чтобы ещё раз обсудить этот вопрос. Писарро – важный человек для «Вердера», у него много заслуг перед клубом. Но слова Писарро мне непонятны. Я объяснил ему его перспективы в «Вердере» в присутствии моего помощника. Мы обсудили минувший и грядущий сезоны, и это была открытая, прозрачная беседа. Было принято общее решение», — цитирует Нури Bild.
Писарро: думал, что «Вердер» предложит мне новый контракт