Писарро: думал, что «Вердер» предложит мне новый контракт

Бывший нападающий бременского «Вердера» Клаудио Писарро не скрывает, что разочарован поведением руководства клуба. 38-летний перуанец надеялся, что летом его контракт будет продлён ещё на один сезон, однако у клуба была на этот счёт иная точка зрения.
«Мне было нелегко, поскольку я ожидал иного. Однако это решение, которое было принято руководством и тренерским штабом клуба. И я должен принять его. Я думал, что «Вердер» предложит мне новый контракт, или по крайней мере надеялся на другое поведение с их стороны», — цитирует Писарро интернет-портал Goal.
Писарро трижды выступал за «Вердер» (1999-2001, 2008-2012, 2015-2017) и в 2009 году выиграл с этой командой Кубок Германии.
В составе «Вердера» Писарро забил 144 гола в 271 матче и является лучшим бомбардиром в истории клуба.