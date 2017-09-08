Игрок «Баварии» Руди: в последние годы всегда следил за игрой Хаби Алонсо

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Себастьян Руди отметил важность стабильности на поле. В связи с этим он упомянул бывшего хавбека немецкого гранда и мадридского «Реала» Хаби Алонсо.
«В последние годы я всегда следил за игрой Хаби Алонсо. Я бы с удовольствием играл вместе с ним и многому от него научился бы. У такого игрока можно было бы кое-что подсмотреть. Он отличался видениям поля, уравновешенностью и спокойствием. Кроме того, нужно отметить и его удары по воротам. Алонсо всегда преуспевал на поле», — приводит слова Руди интернет-портал Goal.
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