Рейес продолжит карьеру в «Шанхай Шэньхуа»

Бывший полузащитник «Эспаньола» Хосе Антонио Рейес, который по окончании сезона-2016/17 покинул команду, продолжит карьеру в Китае. Football Espana сообщает, что 34-летний футболист на правах свободного агента перейдёт в «Шанхай Шэньхуа».
На протяжении карьеры Хосе Антонио Рейес играл за такие команды как «Севилья», «Арсенал, «Реал», «Атлетико» и «Бенфика». В прошлом сезоне испанский полузащитник принял участие в 21 матче испанской Примеры (10 в основном составе), забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
«Шанхай Шэньхуа» занимает в китайской Суперлиге 11-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
«Эспаньол» объявил об уходе Рейеса