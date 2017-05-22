«Эспаньол» объявил об уходе Рейеса

Полузащитник Хосе Антонио Рейес покинул «Эспаньол», в который перешёл в начале сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Контракт 33-летнего футболиста истекает 30 июня, и «Эспаньол» хотел сохранить игрока, однако Рейес решил не активировать опцию продления договора ещё на сезон. Руководство каталонского клуба поблагодарило футболиста и пожелало удачи в профессиональном будущем.
В минувшем сезоне испанской Примеры Хосе Антонио Рейес Кальдерон принял участие в 21 матче, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Шамах, Рейес, Степанов и 12 других худших трансферов «Арсенала»
Арсен Венгер в этом сезоне нашёл оптимальный состав для чемпионской гонки, но в прошлом тренер нередко ошибался с трансферами.