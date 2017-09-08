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Мевля: у Бердыева и Манчини действительно разные стили, для меня это не проблема

8 сентября 2017, пятница. 12:44 Футбол

Защитник «Зенита» Миха Мевля в преддверии матча 9-го тура РФПЛ с «Динамо» рассказал о отличиях в работе наставника сине-бело-голубых Роберто Манчини и Курбана Бердыева, с которым он работал в «Ростове».

«Итальянский для меня второй язык. Я учился в итальянской школе, да и мой родной город находится недалеко от границы с Италией. За последний год я выучил очень много слов на русском. Надеюсь, буду улучшать знания. «В «Зените» говорю со всеми игроками. Вообще, я не так часто попадаю в такой коллектив, где говорят на многих языках. С Кристианом Нобоа общаюсь чуть больше, мы ведь вместе с ним выступали за «Ростов».

У Бердыева и Манчини действительно разные стили. Но мы должны привыкать к тому стилю, который навязывает нам наш тренер. Для меня это не проблема. Надеюсь, я не войду в список игроков, которые в дебютном матче привезут пенальти», — передаёт слова Мевля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 10 сентября. Начало запланировано на 14:00 мск.

Мевля: «Динамо» играет компактно, хорошо прессингует, но уровень «Зенита» повыше
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Курбан Бердыев Миха Мевля Роберто Манчини
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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