Мевля: у Бердыева и Манчини действительно разные стили, для меня это не проблема

Защитник «Зенита» Миха Мевля в преддверии матча 9-го тура РФПЛ с «Динамо» рассказал о отличиях в работе наставника сине-бело-голубых Роберто Манчини и Курбана Бердыева, с которым он работал в «Ростове».
«Итальянский для меня второй язык. Я учился в итальянской школе, да и мой родной город находится недалеко от границы с Италией. За последний год я выучил очень много слов на русском. Надеюсь, буду улучшать знания. «В «Зените» говорю со всеми игроками. Вообще, я не так часто попадаю в такой коллектив, где говорят на многих языках. С Кристианом Нобоа общаюсь чуть больше, мы ведь вместе с ним выступали за «Ростов».
У Бердыева и Манчини действительно разные стили. Но мы должны привыкать к тому стилю, который навязывает нам наш тренер. Для меня это не проблема. Надеюсь, я не войду в список игроков, которые в дебютном матче привезут пенальти», — передаёт слова Мевля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 10 сентября. Начало запланировано на 14:00 мск.