Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что прежний водитель клуба Валентин Терентьев был уволен по его инициативе.
«Расстроила глупость о том, что я уволил водителя автобуса. Знаете, как я узнал об этой истории? Был на базе, мне позвонил переводчик, который услышал новость по радио, и спросил, действительно ли я уволил водителя. Спрашиваю: «Кого, Юру?». Это мой личный водитель. «Нет, водителя автобуса», — отвечает переводчик. А я сам узнаю эту информацию от него, понимаете?» — сказал Каррера, побывавший в редакции «Чемпионата».
Каррера: знаете, как я выяснил, что «уволил водителя»? Переводчик рассказал!
Фото: Championat.com
Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек!
Главный тренер «Спартака» побывал в гостях «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.