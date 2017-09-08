М. Фернандес в матче с «Амкаром» впервые сыграет без защитной маски

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выйдет на матч 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» без защитной маски. Об этом говорится на официальной странице «армейцев» в «Твиттере». Бразилец некоторое время был вынужден играть в защитной маске после майской операции, связанной с травмой носа.
Матч «Амкар» — ЦСКА состоится 9 сентября на стадионе «Звезда». Начало – в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После восьми туров ЦСКА занимает в РФПЛ 6-е место, а «Амкар» расположился на 16-й позиции. Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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