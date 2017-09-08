Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Кубка России

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовала даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона 2017/18.
Матчи этой стадии турнира запланированы на 20 и 21 сентября.
20 сентября:
«Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург)
«Авангард» (Курск) – ЦСКА (Москва)
«Тамбов» (Тамбов) – «Арсенал» (Тула)
«Волгарь» (Астрахань) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Кубань» (Краснодар) – «Спартак» (Москва)
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) – «Динамо-Москва» (Москва)
«Оренбург» (Оренбург) – «Рубин» (Казань)
«Томь» (Томск) – «Краснодар» (Краснодар)
«Тюмень» (Тюмень) – «Тосно» (Тосно)
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Анжи» (Махачкала)
21 сентября:
«Динамо – Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Арарат» (Москва) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Уфа» (Уфа)
«Факел» (Воронеж) – «Амкар» (Пермь)
«Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва)
«Енисей» (Красноярск) – «Ахмат» (Грозный)