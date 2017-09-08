Двукратный чемпион Англии по футболу в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис станет одним из звёздных игроков грядущего фестиваля «Спортивная волна». У участников фестиваля будет возможность сыграть не только против его команды, но и попасть в одну сборную с легендарным полузащитником.
Футбольный турнир в рамках «Спортивной волны» пройдёт в Турции с 30 сентября по 7 октября. Помимо Канчельскиса любительские команды усилят Валерий Шмаров, Дмитрий Сенников, Руслан Нигматуллин и еще ряд футболистов, имена которых будут известны позже. Знаменитые спортсмены возглавят сборные фестиваля, собранные из футболистов без команды, и будут заявлены в качестве играющих тренеров.
Особенностью фестиваля «Спортивная волна» является и разнообразная спортивная программа: волейбол, пинг-понг, дартс, турнир по киберфутболу. Для желающих более спокойного времяпрепровождения на свежем воздухе пройдут групповые занятия по йоге. Регистрация любительских футбольных команд и футболистов «одиночек» доступна на www.turkey2017.sportvolna.ru
Сыграй в футбольном турнире вместе с легендой «Манчестер Юнайтед»