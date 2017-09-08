Каррера: «Рубин» — команда Бердыева. Для «Спартака» это будет тяжёлая игра

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи 9-го тура РФПЛ с «Рубином», которая состоится 9 сентября. Наставник красно-белых отметил, что у соперника хорошо организованная команда, поэтому игра с ним будет тяжёлой.
«Рубин» — команда Бердыева, и она хорошо организована, как и все его команды. Главный фактор – сам Бердыев. «Рубин» компактно играет в обороне, поэтому нам придётся катать мяч, чтобы открывать зоны. Это будет тяжёлая игра.
Игра футболистов за сборную на определение состава не влияет. Я готовлюсь к каждому сопернику индивидуально, подбирают тех игроков, которые более необходимы на поле в матче. Джано вернулся с какой-то проблемой с коленом, поэтому он вряд ли будет в матче с «Рубином».
Во время перерыва на сборные у меня была команда, которую я должен был тренировать, поэтому ничего не мешало моей концентрации на подготовке к «Рубину». В команде 25-26 человек. Мне жаль, когда кто-то не может играть, но это значит, что на его месте будет выступать кто-то другой. В футболе бывают травмы, и с этим надо смириться. Помимо Джано все вернулись здоровыми, никаких больше проблем нет. Все в хорошем физическом состоянии. До Лиги чемпионов у нас «Рубин», только после него будет думать о еврокубках», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.