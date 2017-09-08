175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сёмин: Эдер может появиться на поле в матче с «Ахматом», рассчитываю на него

8 сентября 2017, пятница. 20:24 Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о прошедших во время перерыва на матчи сборных сборах команды в Австрии, оценил готовность новичка «железнодорожников», нападающего Эдера, выйти на поле в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом», а также прокомментировал трансферные слухи.

«Сборы прошли очень хорошо. Мы добились выполнения задач, которые ставили перед собой. Игроки, которые мало играли, получили практику. Все провели хорошую тренировочную работу. У нас небольшая обойма, поэтому в следующих матчах будут задействованы все. У «Локомотива» тяжёлый график, много игр через три на четвёртый и через два на третий день. Самый главный тест для нас — предстоящий матч с «Ахматом».

Появление в команде Эдера должно пойти нам на пользу. Если в ближайшее время он повысит свои кондиции, то очень хорошо нам поможет. Эдер уже готов играть и, возможно, выйдет против «Ахмата». Рассчитываю на него, впереди есть ещё два тренировочных дня, будем готовить.

Слухи о Караваеве и Давыдове не комментирую. Нет никакого смысла об этом говорить. Я верю в тех игроков, которые у меня есть сейчас. Им и решать все наши задачи. У «Локомотива» достаточно квалифицированная команда», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Сёмин: отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и И. Денисовым
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Антонио Эдер Юрий Сёмин
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
20:25 Бикфалви: очень рад, что болельщики «Урала» вновь подарили мне шмеля
20:24 Сёмин: Эдер может появиться на поле в матче с «Ахматом», рассчитываю на него
20:14 Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ «Амкар» — ЦСКА
20:12 Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в августе по версии болельщиков
20:06 Гончаренко рассказал, почему выпустил в стартовом составе ЦСКА Жамалетдинова
20:00 У полузащитника «Зенита» Ерохина родился сын
19:59 Конте назвал смешными слухи о причинах несостоявшегося перехода Баркли в «Челси»
19:58 Матч «Сампдория» — «Рома» отложен из-за погодных условий
19:45 Гаджиев: «Амкар» проиграл, потому что ЦСКА реализовал свой момент, а мы — нет
19:43 Гвардиола отказался обменять Стерлинга на Алексиса Санчеса
19:32 Гончаренко: ЦСКА не держал в уме игру с «Бенфикой»
19:23 Гол Жамалетдинова принёс ЦСКА победу над «Амкаром» в Перми
19:15 Роша: надеюсь, смогу повторить путь М. Фернандеса и Россия станет частью меня
19:09 Мане признан лучшим игроком августа в АПЛ, Вагнер — лучшим тренером
18:59 Роша: все хотят играть в ЛЧ, да ещё и за такой великий клуб, как «Спартак»
18:55 «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином» в молодёжном первенстве
18:49 Роша: жили с Луаном в одной комнате и постоянно говорили о переходе в «Спартак»
18:45 Маурисио прибыл в расположение «Спартака»
18:37 Каррера: «Рубин» — команда Бердыева. Для «Спартака» это будет тяжёлая игра
18:32 Педро Роша вряд ли выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Рубином»
18:30 Сыграй в футбольном турнире вместе с легендой «Манчестер Юнайтед»
18:29 Видеотрансляция матча КАМАЗ – «Оренбург-2» начнётся в 18:30
18:29 Максимов не заявлен за «Вардар» на Лигу Европы и не сможет сыграть с «Зенитом»
18:18 Экс-голкипер «Бордо» Каррассо подписал контракт с «Галатасараем»
18:14 Мутко: сборная России будет играть с непосредственными участниками ЧМ-2018
17:58 Каррера определил трёх лучших российских игроков не из «Спартака»
17:51 Юношеская сборная России выиграла Кубок президента Казахстана
17:34 Зозуля пополнил состав аутсайдера испанской Сегунды
17:30 Каррера: буду недоволен, если «Спартак» выйдет в плей-офф ЛЧ с плохой игрой
17:23 Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Кубка России
17:23 Каррера рассказал, готов ли в будущем возглавить «Зенит» или ЦСКА
17:20 Каррера объяснил, почему не состоялся трансфер Гарая в «Спартак»
17:16 Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»
17:09 Каррера: селекционеры «Спартака» следили за Рошей ещё до переговоров по Луану
17:02 Билялетдинов: креативная игра Джано может помочь «Спартаку» в матче с «Рубином»
17:01 «Интер» продлил контракт с Перишичем до 2022 года
17:00 Каррера: вернул бы Маурисио в «Спартак», если бы сейчас была такая возможность
16:54 Матч с «Амкаром» станет для Вернблума 200-м в футболке ЦСКА
16:52 «Спартак» отказался от Канунникова, узнав о возможном судебном разбирательстве
16:52 Эззатоллахи в запасе «Амкара» на матч с ЦСКА
16:51 Каррера не просил покупать Тарасова и надеялся на трансферы Жиркова и Оздоева
16:33 Каррера: может быть, мы с Н. Измайловым друг друга где-то не поняли по Смолову
16:27 Каррера: хочу видеть тех, кто приходит играть не за деньги, а за «Спартак»
16:23 Каррера: миллионом от Федуна за чемпионство поделился с помощниками
16:22 Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана
Все новости RSS
Партнерский контент