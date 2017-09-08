Сёмин: Эдер может появиться на поле в матче с «Ахматом», рассчитываю на него

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о прошедших во время перерыва на матчи сборных сборах команды в Австрии, оценил готовность новичка «железнодорожников», нападающего Эдера, выйти на поле в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом», а также прокомментировал трансферные слухи.
«Сборы прошли очень хорошо. Мы добились выполнения задач, которые ставили перед собой. Игроки, которые мало играли, получили практику. Все провели хорошую тренировочную работу. У нас небольшая обойма, поэтому в следующих матчах будут задействованы все. У «Локомотива» тяжёлый график, много игр через три на четвёртый и через два на третий день. Самый главный тест для нас — предстоящий матч с «Ахматом».
Появление в команде Эдера должно пойти нам на пользу. Если в ближайшее время он повысит свои кондиции, то очень хорошо нам поможет. Эдер уже готов играть и, возможно, выйдет против «Ахмата». Рассчитываю на него, впереди есть ещё два тренировочных дня, будем готовить.
Слухи о Караваеве и Давыдове не комментирую. Нет никакого смысла об этом говорить. Я верю в тех игроков, которые у меня есть сейчас. Им и решать все наши задачи. У «Локомотива» достаточно квалифицированная команда», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.