Ибрагимович: передайте Моуринью, что я возвращаюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, недавно подписавший новый контракт с манкунианцами, опубликовал видео и оставил послание главному тренеру английского клуба Жозе Моуринью, намекнув на то, что он восстановился после травмы и готов снова быть в обойме команды.
«Передайте Жозе, что я возвращаюсь», — прокомментировал Ибрагимович в «Твиттере» своё видео, на котором он использует беговой тренажёр.
Ранее стало известно, что в новом сезоне Ибрагимович будет выступать за «МЮ» под 10-м номером.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Златана Ибрагимовича.
Ибрагимович: я никуда не уходил, а просто обновил свой номер