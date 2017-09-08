Денис Новосёлов назначен PR-директором «Ростова»

Денис Новоселов назначен PR-директором «Ростова», сообщает официальный сайт клуба. С сегодняшнего дня он приступил к своим обязанностям. Ранее Новосёлов работал пресс-секретарём ФГУ МО РФ ЦСКА, отвечал за коммуникации в КХЛ и структурах НЛМК, а также являлся PR-директором московского «Локомотива».
«Рад оказаться в «Ростове» — команде с большими футбольными традициями и преданными болельщиками. Задачи, которые поставил перед нами президент клуба Арутюнянц Арташес, достаточно амбициозны. Мы строим сильный и современный клуб, который с честью представляет наш город не только в России, но и Европе.
Нам предстоит серьёзная и системная работа по развитию бренда клуба, повышению его привлекательности для болельщиков, работа над качественным и своевременным информированием, улучшением контента, развитию digital-направления и клубного телевидения. Уверен, что впереди наших болельщиков ждёт немало приятных новостей», — сказал Новосёлов.