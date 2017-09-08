«Монпелье» продавал форму с ошибкой в названии клуба

«Монпелье» был вынужден выступить с официальным заявлением из-за того, что французским клубом были проданы игровые футболки с ошибкой, сообщает RMC.
На бейдже было неправильно написано название команды: вместо «Montpellier» было указано «Montpelier». Болельщики «Монпелье» быстро заметили пропущенную букву «l» и начали жаловаться на ошибку. Поклонники клуба, которые приобрели такую футболку, смогут получить новую или вернуть потраченные деньги.
Фотографию формы «Монпелье» с ошибкой на бейдже можно посмотреть в «Твиттере».