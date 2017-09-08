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Конте: если трансферное окно станет короче, это будет к лучшему

8 сентября 2017, пятница. 23:04 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал решение клубов английской Премьер-лиги изменить дату закрытия трансферного окна в АПЛ.

Теперь трансферное окно будет закрываться в последний четверг перед первым туром сезона, и итальянский специалист считает это решение правильным.

«Это правильное решение. Если у тебя есть чёткий план, то необязательно ждать последнего дня трансферного окна, чтобы продавать игроков. Если вы сразу знаете, кто останется в команде, то я не вижу в этом никаких проблем. Трансферное окно — всегда очень сложный период для тренера, потому что ты ждёшь новых игроков, и иногда не получается их подписать, а иногда теряешь своих игроков. Поэтому мне не нравится трансферное окно. По мне, если оно станет короче, это будет к лучшему», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте Трансферы
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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