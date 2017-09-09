Невероятный гол Алмейды, принесший победу «Бенфике» в матче с «Портимоненсе»

8 сентября «Бенфика» в Лиссабоне в матче 5-го тура португальской Примейры одержала победу над «Портимоненсе» со счётом 2:1. Автором победного гола стал защитник «орлов» Андре Алмейда, который совершил невероятный по точности и красоте удар с правого фланга.
Видео с голом Алмейды можно посмотреть на видеохостинге Youtube.
Благодаря победе «Бенфика» набрала 13 очков и занимает второе место в таблице турнира, отставая от лидирующего «Спортинга» на 2 балла. В отличие от этих двух команд, «Порту» и «Риу Аве» свои матче в туре ещё не сыграли и имеют возможность обойти «орлов».