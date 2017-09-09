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Бубнов: не знаю, где Зе Луиш умудрился потянуть живот

9 сентября 2017, суббота. 10:15 Футбол

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча девятого тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сегодня, 9 сентября, примут «Рубин», он прокомментировал травму нападающего московского клуба Зе Луиша и рассказал о перспективах команды Массимо Карреры в нынешнем чемпионате.

«Пауза должна была помочь «Спартаку». Восстановиться после Кубка конфедераций, тяжёлого сезона, празднования чемпионства и так далее. Должен помочь и новичок Роша. По характеристикам он сильнее Самедова и моложе. С учётом постоянных травм Зе Луиша и Луиса Адриано он точно не помешает. На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.

Матч с «Рубином» очень важен, как и каждый следующий. «Спартак» должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов. «Рубин» – серьёзный соперник, несмотря на потери. Вскрыть их оборону будет сложно. Думаю, «Спартак» полетит вперёд с первых минут, но важно не попасться на контратаках.

Если команда Карреры продолжит терять очки, то отдалится от лидеров слишком далеко. «Спартак» должен победить четыре раза подряд, а «Зенит» – проиграть, чтобы сравняться в таблице. Это нереально. У «Зенита» выше ресурс. Более реальным сценарием выглядит попадание красно-белых в Лигу чемпионов, ведь в этом году от России туда отправятся три команды», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Зе Луиш вновь выбыл из строя и не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин ФК Спартак Александр Бубнов Зе Луиш Педро Роша
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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