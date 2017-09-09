Моуринью разочарован решением Андреаса Перейры уйти из «МЮ» в аренду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что разочарован решением полузащитника Андреаса Перейры уйти в аренду в «Валенсию».
21-летний бразилец оказался в системе «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. За основную команду манкунианцев хавбек провёл 13 матчей и забил один гол. В прошлом сезоне Перейра выступал на правах аренды в «Гранаде», провёл 37 игр во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
«Аренда — была его личным решением. Решением, с которым я не согласен, которое я не считаю лучшим для него. Это решение слегка разочаровывает меня, потому что у него есть потенциал, чтобы сражаться здесь за своё место, бороться за шансы, быть игроком „Манчестер Юнайтед“. В этой ситуации можно увидеть молодого игрока, который хочет играть каждый уик-энд, но также и молодого футболиста, который не готов бороться с трудностями, играть в полузащите „Манчестер Юнайтед“ сложно.
Ты должен быть готов сражаться за своё место, и я немного расстроен. Но хорошо, это было его решение, у него долгосрочный контракт. У нас есть возможность вернуть его 1 января, так что ситуация под контролем, это не драма», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.