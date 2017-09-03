Моуринью: в будущем Перейра способен стать одним из великих игроков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал продление контракта с полузащитником Андреасом Перейрой, который нынешний сезон проведёт на правах аренды в «Валенсии». 21-летний футболист перед переходом в испанский клуб продлил соглашение с «МЮ» до 2019 года с опцией продления ещё на год.
«Андреас уже стал очень хорошим футболистом. Он молодой игрок с хорошими задатки, который хорошо относится к своему развитию. Не сомневаюсь, что в будущем Перейра способен стать одним из великих игроков этого клуба», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».
«Валенсия» арендовала у «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейру