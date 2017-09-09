Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди неевропейских игроков

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро своим голом на 24-й минуте открыл счёт в домашнем матче 4-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».
Этот гол стал 124-м для аргентинского форварда в английской Премьер-лиге. Таким образом, Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди неевропейцев. По этому показателю он обогнал предыдущего лидера — бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Дуайта Йорка. В активе тринидадо-тобагианского форварда, завершившего карьеру в 2009 году, 123 гола.
Лучшим бомбардиром АПЛ на данный момент является Алан Ширер (260), а из действующих футболистов – нападающий «Эвертона» Уэйн Руни (200).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». После первого тайма хозяева поля ведут со счётом 2:0.