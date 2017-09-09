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Скрипченко: результат заслуженный, никто не хотел уступать

9 сентября 2017, суббота. 16:25 Футбол

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал гостевую ничью с «Тосно» (2:2) в матче 9-го тура РФПЛ.

«Я думаю, что поздравления неуместны. Игра разбилась на отрезки. Нам пришлось включать дополнительные ресурсы после того, как пропустили быстрый гол. Мы затратили немало сил, чтобы переломить ход матча. Нам нужно более на классе играть, когда ведём в счёте. Нужно понимать, что соперник, играя дома, будет стараться идти вперёд, оголять тылы, и нужно хорошо сыграть на контроле мяча и подготовить наши атаки. К сожалению, мы низко прижались, и соперник оказывал давление в упрощённой манере, за счёт фланговых подач.

После того, как счёт стал 2:2, мы путём замен отодвинули игру от своих ворот, и пошла открытая игра в исполнении обеих команд. Обе команды хотели выиграть, была обоюдоострая игра, интересная для зрителей, но в эмоциональном плане такая игра отнимает очень много сил. Результат заслуженный, никто не хотел уступать, и было бы обидно командам проиграть сегодня», — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

«Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в Санкт-Петербурге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Тосно Вадим Скрипченко
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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