Парфёнов: на некоторых игроков вызов в сборную России повлиял в худшую сторону

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю ничью в матче 9-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2).
«Только после того как забили второй мяч, можно вести себя немного по-другому. «Анжи» нас за это наказал. Непозволительная роскошь! Очень просто даём соперникам реализовывать моменты – это непозволительная роскошь. А потом всеми силами стараемся выправить ситуацию, тратим много сил и получаем моменты у своих ворот в концовке. Плюс «Анжи» выпустил свежую группу атаки. Хотя при счете 2:2 у нас были хорошие возможности забить третий гол. Но имеем то, что имеем.
Если бы сегодня выиграли, настроение было бы лучше. На некоторых игроков вызов в сборную России повлиял в худшую сторону.
В следующем туре играем со «Спартаком»? Кривить душой не буду, «Спартак» мне – не чужой клуб. Будем готовиться, изучать. Постараемся сделать все, чтобы добиться положительного результата. У нас есть неделя, чтобы привести в порядок и тех, кто был в отъезде, и тех, кто находился в команде», — цитирует Парфенова сайт клуба.