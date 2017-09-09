Дортмундская «Боруссия» не смогла одолеть «Фрайбург», «Байер» проиграл «Майнцу»

Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Фрайбург» в матче 3-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и закончилась со счётом 0:0.
В середине первого тайма хозяева остались вдесятером из-за удаления Йорика Раве, однако воспользоваться численным преимуществом гости не сумели. В концовке за «Боруссию» дебютировал украинский нападающий Андрей Ярмоленко, заменивший на 79-й минуте Марио Гётце.
В других матча 3-го тура «Айнтрахт» победил мёнхенгладбахскую «Боруссию» (1:0) благодаря голу Кевина-Принса Боатенга, «Вольфсбург» сыграл вничью с «Ганновером» (1:1), «Байер» проиграл «Майнцу» (1:3), а «Аугсбург» разгромил «Кёльн» (3:0).