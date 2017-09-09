Бердыев: сразу сказал Сесару Навасу, что нужен капитан и в раздевалке, и на поле

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от сегодняшнего гостевого матча 9-го тура РФПЛ со «Спартаком».
«Безусловно, со «Спартаком» особенный матч. Во-первых, это чемпион страны. Во-вторых, достаточно организованная в атаке команда. Против «Спартака» всем командам сложно, но интересно.
Сесар Навас сразу с капитанской повязкой? Когда говорили с Сесаром, я ему сразу сказал, что нужен капитан и в раздевалке, и на поле. Это было согласовано заранее. Что касается паузы, то она выбивала нас из колеи, потому что было непонятно с трансферами. Многие ребята не знали, уходят они или нет. Всё это было на волоске и решилось в последний трансферный день. И, к сожалению, вылетел Азмун», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
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