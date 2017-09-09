«Ювентус» на своём поле разгромил «Кьево»

«Ювентус» одержал победу над «Кьево» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 17-й минуте полузащитник гостей Перпарим Хетемай забил в собственные ворота. На 58-й минуте Гонсало Игуаин удвоил преимущество бьянконери, а в концовке Пауло Дибала закрепил победу хозяев.
«Ювентус» одержал третью победу подряд и с девятью очками в активе занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Кьево» (3) — 11-й.