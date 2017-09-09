Трахтенберг: у «Спартака» есть обида на журналистов

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, почему игроки красно-белых отказались общаться с прессой после победы над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги.
«У команды есть обида на журналистов. Будем улучшать ситуацию общения футболистов с журналистами параллельно с игрой. Будем считать, что это было в последний раз в этом сезоне, по крайней мере пока я работаю», — передаёт слова Трахтенберга корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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