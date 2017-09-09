Арбитр: не понимаю, почему был засчитан первый гол Месси в ворота «Эспаньола»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил из офсайда первый гол в ворота «Эспаньола» в матче 3-го тура Примеры. Аргентинец открыл счёт на 26-й минуте после передачи от Ивана Ракитича, но судьи не зафиксировали у него положения вне игры.
«Это офсайд. Это лёгкий момент для бокового арбитра. Не понимаю, почему гол был засчитан. Месси не двигается, он находится в офсайде с начала эпизода. Боковой арбитр проявил недостаток концентрации», — цитирует Гонсалеса AS.
Фотографию эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эспаньол».