«Барселона» разгромила «Эспаньол» в каталонском дерби, Месси оформил хет-трик

«Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
На исходе получаса игры Иван Ракитич в позиционной атаке получил мяч перед чужой штрафной, сделал резкий проникающий пас на Лионеля Месси, тот легко ушёл от Давида Лопеса и из убойной позиции пробил в девятку. При этом судья ошибочно не зафиксировал офсайд.
На 35-й минуте Хорди Альба прострелил во вратарскую на Месси, и тот переправил мяч в сетку. В середине второго тайма Луис Суарес зацепился за обостряющий пас в чужой штрафной, отыграв на край на Хорди Альбу, чей опасный прострел замкнул Месси и оформил 42-й хет-трик в карьере.
На 87-й минуте Ракитич с углового сделал подачу на границу вратарской, где Пике выиграл силовую борьбу у Марио Кансеко и головой расстрелял ворота. Три минуты спустя в быстрой контратаке Месси сыграл на ход Усману Дембеле, который спокойно выкатил мяч Суаресу, а тот пробил в дальний нижний угол.