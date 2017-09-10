Нагельсман: по всем данным были хуже «Баварии», за исключением голов

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями от победы над «Баварией» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мюнхенцы впервые потеряли очки в турнире.
«Мы рады, что смогли победить. По всем статистическим параметрам мы были хуже, за исключением голов. Мы незаслуженно повели в счете, с точки зрения „Баварии“ гол случился очень не вовремя. Нам повезло, что Левандовски попал в перекладину. Но мы много бегали, играли от всего сердца и вполне наработали на победу», — цитирует тренера сайт мюнхенцев.
Анчелотти: тактика «Баварии» не принесла успеха, такое бывает в футболе