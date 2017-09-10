Хьюз: «Сток Сити» сыграл вничью с лучшей командой АПЛ

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» 2:2 в матче 4-го тура АПЛ, который псостоялся в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа».
«Сток Сити» сыграл вничью с лучшей командой АПЛ, если посмотреть на последние результаты «Манчестер Юнайтед». Мы не давали соперникам много свободного места, и всё, что я попросил, мои парни выполнили. Но начало матча было трудным. Наша команда показывает свой потенциал, мы с энтузиазмом ждём того, что впереди», — приводит слова Хьюза BBC.
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