19 футболистов ЦСКА отправились в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

Сегодня утром делегация ЦСКА вылетела в Лиссабон, где 12 сентября «армейцы» встретятся с местной «Бенфикой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
В Португалии отправились 19 футболистов ЦСКА: вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Сергей Игнашевич; полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко; ападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Закажи поездку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА!
Гончаренко: ЦСКА не держал в уме игру с «Бенфикой»