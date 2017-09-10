Абденнур: «Зенит» — клуб с историей и красивым стадионом, но я выбрал «Марсель»

Защитник «Марселя» Аймен Абденнур, который в конце лета перебрался во французский клуб из «Валенсии», рассказал, почему не перешёл в «Зенит». Алжирский футболист успел пройти медицинское обследование для сине-бело-голубых, но позже решил принять предложение «провансальцев».
«Я вёл переговоры с „Марселем“ на протяжении двух месяцев. Был польщён интересом команды, но конкретных предложений не получал. Также мы контактировали с клубами из Англии и России.
Я решил перейти в «Зенит» — клуб с историей и красивым стадионом. Кроме того, в 2018 году в России пройдёт чемпионат мира. Думал, что поступаю правильно, но в последний момент «Марсель» вновь заинтересовался мной, и я быстро изменил своё решение. Я не колебался, выбрав французский клуб», — цитирует Абденнура L'Equipe.