«Краснодар» обыграл «Уфу» и возглавил таблицу молодёжного первенства

В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» в гостях одержал волевую победу над «Уфой».
Хозяева вышли вперёд за 10 минут до конца первого тайма — точным ударом отметился Игорь Дивеев. Отыграться гости сумели на 60-й минуте — счёт сравнял Даниил Уткин. Победу молодым «быкам» принёс Александр Черников, отличившийся на 66-й минуте. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Краснодара».
Благодаря этой победе «Краснодар» вышел на первое место в таблице молодёжного чемпионата России. «Уфа» располагается на третьей строчке.