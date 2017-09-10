Темников: закономерная ничья. За «Зенит» играют люди, а не звёзды

Защитник «Динамо» Иван Темников прокомментировал ничейный результат матча с «Зенитом» (0:0) в девятом туре РФПЛ.
«Задача была играть вторым номером, забегать в свободные зоны. В принципе, у нас неплохо получалось. Сыграли качественно, за исключением некоторых моментов, где чуть-чуть подсели. У нас было больше подходов, а у «Зенита» — нагнетания. Но ни к чему хорошему это не привело. Закономерная ничья.
Каждая команда, выходя на поле, заслуживает победы. Мы бились и боролись, но моменты не реализовали. Не хотел бы сравнивать с матчем со сборной России. Совсем разные игры по накалу. Сегодня играли с командой, занимающей первое место и обладающей приличным составом. Но играли люди, а не звёзды.
«Зенит» заслуживает стать чемпионом. Мы сегодня играли в полную силу, качественно перестраивались в обороне. Мы долго готовились к этому матчу. Мы настраиваемся на каждый матч, но, наверное, нас можно считать грозой авторитетов. Настраиваемся ли на ЦСКА? Сначала «Арсенал», — передаёт слова Темникова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.