Де Брёйне: Мане заслужил красную карточку за фол против Эдерсона

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне выразил мнение, что форвард «Ливерпуля» Садио Мане по праву получил красную карточку в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5) после того, как попал ногой в лицо вратарю соперника Эдерсону Мораесу.
«После первого гола мы взяли игру под свой контроль, а затем случилось то столкновение. Это был не самый ужасный фол, но, учитывая последствия, Мане заслуживал красной карточки. Если у Эдерсона не было бы травмы, то это была бы жёлтая карточка», — цитирует игрока Manchester Evening News.
Видео доступно в «Твиттере».
Мане: мне очень жаль, что Эдерсон пострадал из-за нашего случайного столкновения