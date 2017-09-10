Рыбусь: очень хотел выйти на поле в Грозном. Жаль, что не получилось

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился впечатлениями от ничьей в матче девятого тура РФПЛ со своим бывшим клубом — «Ахматом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Игра с «Ахматом» получилась равной, а результат справедливым. После гола грозненцы добавили, а «Локомотив» сел в оборону.
Меня очень любят местные болельщики? Я это тоже чувствую. Наверное, потому что, я отдавал всего себя, выступая в Грозном на протяжении четырех лет. Очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось.
Начинаем цикл, в котором будем играть через три-четыре дня. Нужно выходить из группы. Первый матч в Копенгагене, где я был совсем недавно со сборной Польши. Мы уступили 0:4. Хочу вернуться туда за победой. Надеюсь, буду готов сыграть в четверг", — цитирует игрока сайт «Локомотива».