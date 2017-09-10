Сёмин: минуты до 60-й особых проблем в Грозном у «Локомотива» не было

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от ничьей в матче девятого тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«В Грозном всегда сложно играть. Но минуты до 60-й особых проблем у нас не было. Замены «Ахмата» добавили остроты и создали сложности, с которыми мы не справились. Наверное, одно очко тоже движение вперед. Сложно после большого перерыва и отсутствия большой группы футболистов подвести всех под общий знаменатель. Концовку мы провели не лучшим образом. Делали замены, чтобы поддержать темп, но не получилось.
Поле не идеальное, но играть позволяло. Думаю, в ближайшее время его заменят.
Почему не сыграл Рыбусь? У него проблемы с икроножной мышцей. Мацей хотел играть, но мы не рискнули. Могли получить надрыв и потерять Рыбуся на долгий срок", — цитирует тренера сайт клуба.