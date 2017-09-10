Б. Игнатьев: Эдер не полностью адаптировался к игре «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России, ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ «Ахмат» — «Локомотив». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Ничейный результат логичен, но «Локомотив» победу все же упустил. «Железнодорожники» владели преимуществом большую часть игрового времени, быстрее соперника переходили из обороны в атаку, уверенно прессинговали. С точки зрения игры в обороне, ничего не позволили создать сопернику, но не хватило конкретики у чужих ворот. Эдер пока не полностью адаптировался к игре «Локомотива», но у него хороший потенциал, клуб не ошибся с выбором игрока.
Показалось, что некоторые футболисты, которые выступали в сборных, стали уставать во второй половине встречи. Причем не столько физически, сколько психологически. Переезды и нервные затраты привели к тому, что игроки выглядели не очень свежими. В этот момент «Ахмат» перехватил инициативу, дополнительный импульс придали домашние трибуны. «Локомотив» отдал территорию, прижался к своим воротам, чем и воспользовались грозненцы», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.