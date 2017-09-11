Фернандеш посоветовал «Бенфике» не давать получать мяч Витиньо

Португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о ЦСКА, с которым его бывшему клубу «Бенфике» предстоит сыграть 12 сентября в Лиссабоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В составе «армейцев» Фернандеш выделил Витиньо, Александра Головина, Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.
«Не позволяйте мячу дойти до Витиньо! Он очень опасный форвард, потому что отлично бьёт с обеих ног и очень хорош в плане техники.
Головин и Дзагоев — две главных фигуры команды. Они играют очень хорошо, и всегда стараются действовать между линиями. Дзагоев очень хорош в техническом плане, а Головин — взрывной, агрессивный футболист, который старается много идти в обводку.
Играя по схеме в пять защитников, ЦСКА может растягивать игру и Марио Фернандес — лучший в этот компоненте. Он очень быстрый, и это даёт достаточно глубины. Он — крайний защитник, но играет как вингер", — приводит слова португальского футболиста Bancada.pt со ссылкой на Record.
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