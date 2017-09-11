Иммобиле: немногие смогут забить четыре гола «Милану»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал крупную победу над «Миланом» (4:1) в матче третьего тура Серии А. Иммобиле стал главным героем встречи, оформив хет-трик.
«Я уже зрелый футболист, поэтому сохраняю спокойствие. Нам было непросто после ничьей со СПАЛом. Все говорили, что мы сдали после Суперкубка. Однако немногие смогут забить четыре гола в матче с „Миланом“. Сможет ли „Лацио“ побороться за попадание в Лигу чемпионов? Думаю, мы на правильном пути», — приводит слова Иммобиле Football Italia.
Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»