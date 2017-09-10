Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Милан»

В матче третьего тура чемпионата Италии «Лацио» на своём поле принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей хет-трик оформил нападающий Чиро Иммобиле, а ещё один гол записал на свой счёт полузащитник Луис Альберто. За «Милан» отличился хавбек Риккардо Монтоливо. На третьей компенсированной минуте полузащитник «Лацио» Марко Пароло получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
«Лацио» (7 очков) теперь располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (6) находится на шестой строчке.