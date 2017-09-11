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Усман Дембеле: было странно видеть себя рядом с лучшим футболистом мира

11 сентября 2017, понедельник. 08:04 Футбол

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле остался очень доволен дебютом в составе сине-гранатовых. Французский футболист вышел на замену в каталонском дерби с «Эспаньолом» в 3-м туре Примеры. Подопечные Эрнесто Вальверде разгромили соперника со счётом 5:0, а Дембеле отметил, что испытал сильные эмоции, играя в одной команде с таким игроком, как Лионель Месси.

«Я очень доволен. Но было странно видеть себя рядом с лучшим футболистом мира. Мы одержали красивую победу, и у меня была возможность испытать много эмоций. Моя мечта воплотилась в жизнь», — приводит слова Дембеле BeIN Sports.

Вальверде: мне очень понравился дебют Дембеле, равно как и Паулиньо
Источник: beIN Sports Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Эспаньол Лионель Месси Усман Дембеле
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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