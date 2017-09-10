Вальверде: мне очень понравился дебют Дембеле, равно как и Паулиньо

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в дерби над «Эспаньолом» (5:0), а также оценил дебют новичков каталонского клуба Усмана Дембеле и Паулиньо, вышедших на поле во втором тайме.
«Мы провели сложную встречу. Несмотря на результат, это было непросто. Соперники здорово сражались, но у нас есть такие отличные игроки, как Месси, забивший три гола, и Суарес, который отдал все силы, как и вся команда.
Дембеле? Мне очень понравилось, как он дебютировал, равно как и Паулиньо. Идея состоит в том, чтобы они постепенно адаптировались к игре команды», — цитирует специалиста Football Espana.
«Барселона» разгромила «Эспаньол» в каталонском дерби, Месси оформил хет-трик