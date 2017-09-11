10 сентября в Анапе и Витязево завершился групповой этап решающей стадии международного фестиваля «Большие звезды светят малым» и определились полуфинальные пары межзвёздных турниров планет. 11 сентября на стадионах «Спартак» и «Уренгоец» в матчах за 1-4-е места встретятся:
Анапа: Межзвёздный турнир планеты Криштиану Роналду: «Анапа» (Анапа) – «Тюмень» (Тюмень), «Крылья Советов» (Самара) – Школа им. Л.Слуцкого (Волгоград).
Межзвёздный турнир планеты Льва Яшина: СДЮСШОР № 8 (Нижний Новгород) – Академия им. Ю.Коноплёва (Тольятти), МУ СШ № 6 (Рыбинск) – ФК «Шинник» (Ярославль). Межзвёздный турнир планеты Диего Марадоны: «Звезда» (Благовещенск) – «Волгарь-Газпром» (Астрахань), «Динамо» (Кострома) – «Стрижи» (Одинцово).
Витязево: Межзвёздный турнир планеты Пеле: «Динамо» (Барнаул) – «Алтай» (Барнаул), «Химик» (Россошь) – «Кожаный мяч им. Р.Павлюченко» (Ставрополь). Межзвёздный турнир планеты Фёдора Черенкова: ДЮСШ № 6 «Партизан-1» (Белгород) – ДЮСШ № 6 «Салют» (Белгород), ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – «Арсенал» (Тула). Межзвёздный турнир планеты Зинедина Зидана: «Зенит-1» (Ижевск) – «Зенит-2» (Ижевск); «Университет-Старт» (Ульяновск) – ДЮСШ (Ревда).
В Новороссийске состоялись матчи второго тура группового этапа планеты Лионеля Месси. По итогам встреч в созвездии Владимира Бута, Игоря Акинфеева, Дениса Глушакова лидирует «Колос» из Старого Оскола, в созвездии Валерия Карпина, Марии Алексеевой, Татьяны Зайцевой – «Сахарник» из Изобильного.
Финальный этап крупнейшего фестиваля проходит с 8 по 15 сентября при поддержке партнёров Российского футбольного союза. Генеральным спонсором уникального проекта ДФЛ выступает нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин.
Фестиваль «Большие звёзды светят малым» — настала пора полуфиналов