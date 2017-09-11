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Немецкий арбитр Айтекин рассудит «Марибор» и «Спартак»

11 сентября 2017, понедельник. 12:32 Футбол

Немецкий арбитр Дениз Айтекин будет судить матч межу словенским «Марибором» и московским «Спартак» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Айтекину будут помогать судьи на линии Гвидо Клефе и Марк Борш, дополнительные помощники — Марко Фритц и Беньямин Бранд, четвертый рефери – Эдуард Байтингер (все — Германия).

Встреча состоится 13 сентября в Мариборе. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Марибор ФК Спартак Футбольное судейство
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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